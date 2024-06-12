Punk Workshop Mini HitBox V3　新モデル

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PunkWorkshopMiniHitBoxV3SOCDファイティングスティックコントローラーメカニカルボタンサポートPC ハンドルファイトボックスPunkworkshopminihitboxV3レバーレスコントローラーです。RaspberryPiPico搭載機種。特徴①カスタマイズ性PUNKWORKSHOPのヒットボックスは磁石で止められており簡単に開閉できるため、ボタン交換等が非常に楽になりました。ボタンにこだわってみたい、メカニカルスイッチを交換したい等、簡単に対応が可能です。②軽量、超薄型でコンパクトコンパクトで軽量なため持ち運びがしやすく、収納しやすい非常に便利なサイズになっています。仕様パネル素材:アクリルパネルサイズ:298x178mm製品高さ:27mm製品重量:1.5kg付属品 ・パッド・USBケーブル・滑り止めマット・交換用メカニカルボタン 5個動作保証PC（androidPS5PS4XBOXswitchは動作確認をしておりません。）優先入力設定方法①ニュートラルモード（上下/左右ニュートラル）STARTボタン+HOMEボタン+下②上優先モード（左右ニュートラル）STARTボタン+HOMEボタン+上③後入力優先モードSTARTボタン+HOMEボタン+左