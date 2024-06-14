ニンテンドー2DS スーパーマリオパック　箱　充電器付属

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商品詳細
動作確認はソフトの読み込み確認、充電器の接触確認、カメラ機能を使用してのLRボタン確認、1分ほどゲームをしてのボタン確認を致しました。初期化はしていません。中古品なため全体的に傷、汚れがございます。画像参照お願い致します素人保管ですので神経質な方はお控えください。付属品は画像掲載商品となります
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