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【レストア済み】ディスクシステム 本体一式
商品番号 G99590564667
商品名

【レストア済み】ディスクシステム 本体一式
ブランド名 ファミコン
特別価格 税込 3,039 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#他の出品中のゲーム機はこちら！■状態・使用感・外装に傷等ございます。・整備品ですので、問題なく動作します！・ベルト交換、グリスアップ済み！■特徴・きっちり整備する事で読み込みにくいで有名　な、ガチャポン戦士も難なく読み込みます！■付属品・箱・本体・ACアダプター・RAMアダプター・RF延長コード■発送について・匿名配送にて発送致します。・梱包は干渉剤を用いた簡易方法となります。■その他・こちらにて値下げ等の操作をしておりますので、　大幅な値下げ交渉等は、お控え下さい。・質問は24h以内に返答いたします。　お気軽にお声掛け下さいm(__)m■検索用#ファミコン#ディスクシステム#FC#ファミリーコンピューター#レストア#レトロゲーム74
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