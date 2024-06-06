PS3本体　CECHL00　グランツーリスモ5プロローグSpec3同梱

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商品詳細
SONYPlayStation3CECHL00 グランツーリスモ5プロローグSpec3同梱color:ブラックゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY
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