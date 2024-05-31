SAOアニバーサリーシリーズ Happy Birthdayキリト\u0026アスナ

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キャラクターアニバーサリーシリーズソードアート・オンラインHappyBirthdayキリト\u0026アスナ 2冊セット大好きなキャラと誕生日を一緒に過ごすマガジン\u0026付録セットキリト・アスナの誕生日を祝うファンのための付録付きムック。誕生日をお祝いしてもらってちょっぴり照れるキリトとサプライズのお祝いに喜ぶアスナの描きおろしイラストを表紙に、キリト・アスナそれぞれの誕生からこれまでを掘り下げた36ページのスペシャルブックに加え、B4サイズのビッグクリアポスターと特製フレームが付録に。キリト・アスナのバースデーを祝うための、ファン必携の一冊ですムック36ページ寸法‎25.7x0.6x36.4cm家族が購入し、パラパラっと本の中身を見た後保管してました。サイズが大きく、袋に入れて保管してたわけではないので表紙・裏表紙にスレ傷等あります。アスナはスレ傷少ないようですが、1ヶ所折れキズがあります(写真3)付録は新品未開封です。初期キズ等あるかも知れませんがご了承下さい。(写真4、5)1冊ずつ袋に入れ(写真6)B4サイズの封筒に入れて(写真7)更にビニール袋に入れて(写真8)らくらくメルカリ便にて24時間以内に発送します。バラ売り不可即購入OK※おまけで映画の入場特典を同封します(写真9)#ソードアート・オンライン#キリト#アスナ#本#アニバーサリー#クリアポスター