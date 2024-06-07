流木ガラスオブジェB18B 花瓶 金魚鉢 ガーデニング テラリウム 観賞魚 容器

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バリ島の職人さんが手作りしたインドネシアの天然木とガラスのコンビネーションが魅力的なオブジェです。バリ島で購入しました。高温に熱したガラスを吹きガラスの技法で天然木の台座に押し当て、自然に流れ落ちるフォルムのまま成形した芸術的でインパクトのある逸品。洋室にも和室にも合いそうな雰囲気で、置いておくだけでゴージャスなインテリアになります。小物入れ、花瓶・フラワーポットやメダカ用水槽、金魚鉢、アクアリウムやテラリウム、コケリウムにもご使用いただけます。あなた好みにアレンジしてディスプレイしてください。※土台裏面はツルツルに研磨してお届け致しますのでご安心下さい^^■サイズ：幅21cm×奥行19cm×高さ11.5cm■ガラスサイズ：幅18.5cm×奥行17.5cm×高さ8.5cm■ガラス開口部のサイズ：14.8〜15.7cm ※若干の計測誤差はお許しください。■素材：ガラス・天然木※通常木製土台の設置面は荒くガタつきがあり、そのまま販売される事が多いです。当方では発送前にかなり手間を掛けております。土台裏面を専用工具で研磨しバランス調整、ガタツキ補正、ガラス、土台の清掃をしてから梱包・発送させていただきます。これによりグラグラしたり、置いている接地面を傷つけるリスクがほぼ無くなります。※1点1点ハンドメイドにて製作しておりますので、擦り傷、小さな欠け、ガラスへの気泡、不純物の混じり等がございますがご容赦願います。#インテリア#水槽#アロマ#観葉植物#花瓶#小物入れ#置物#アクアリウム#テラリウム#コケリウム#メダカ鉢#金魚鉢#ガラスオブジェ#芸術作品#アート作品#ガーデニング#バリバグース#バリバグースのガラスオブジェバリバグース