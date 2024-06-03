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背面に極小の線傷が見られますが、他にはあまり目立った傷や汚れは無いと思います。あくまで私の主観なのでプレイ用としてお買い求めください。あまり神経質な方には推奨致しません。写真の方で状態を確認してから購入をしていただけると幸いです。コンビニ支払いの方は申請から1日後までにはお支払いお願いしております。上記ご納得されましたらご購入ください。即購入可発送は普通郵便を考えておりますが、他のメルカリ便等にも＋150円で変更可能です。質問・値段交渉などお気軽にコメントしてください#たーこのポケモン