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フウロ SR
商品番号 F95286591759
商品名

フウロ SR
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 3,076 円
在庫状況 あり

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商品詳細

背面に極小の線傷が見られますが、他にはあまり目立った傷や汚れは無いと思います。あくまで私の主観なのでプレイ用としてお買い求めください。あまり神経質な方には推奨致しません。写真の方で状態を確認してから購入をしていただけると幸いです。コンビニ支払いの方は申請から1日後までにはお支払いお願いしております。上記ご納得されましたらご購入ください。即購入可発送は普通郵便を考えておりますが、他のメルカリ便等にも＋150円で変更可能です。質問・値段交渉などお気軽にコメントしてください#たーこのポケモン
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