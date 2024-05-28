山本光汰 アクスタ フォンタブ プロフィールシート チェキ風カードIDPhoto

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商品詳細
KIDPHENOMENONWheelie完全生産限定盤初回封入特典山本光汰・アクリルスタンド・フォンタブ・プロフィールシート・チェキ風カード・IDPhotoシートの5点セットです。※バラ売り不可※初期不良等気になる方はご遠慮下さい。夫松健介 遠藤翼空 岡尾琥珀川口蒼真 佐藤峻乃介 山本光汰 鈴木瑠偉wheelieKIDPHENOMENONCDDVDキドフェノアクスタ
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