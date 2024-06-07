仏像台座木地。7寸立像用[D7立角- 02]

7寸立像用の台座セットです。▪️商品番号[D7立角-02]サイズ蓮台 直径86mm✕厚さ25mm返花 縦横102mm✕厚さ21mm上框 縦横123mm✕厚さ10mm下框 縦横142mm✕厚さ11mm下框足 厚さ5mm✕8枚☆返花、上框、下框はすべて接着済☆下框足は框サイズに合わせてご使用ください。 ▪️木曽さわらの乾燥材をカットし手ロクロで仕上げています。採寸による若干の誤差およびロクロ目、ケバ立はご容赦ください。▪️「木曽さわら」とは木曽ひのきと並び木曽地方を代表する木材の一つで、ひのきより柔らかく、加工が用意で美しい用材と言われています。また耐水性に優れ、おひつや鮨桶、浴室や浴槽材として利用されています。



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