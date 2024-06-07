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gemini DJミキサー MM1
商品番号 N69019699799
商品名

gemini DJミキサー MM1
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 1,833 円
在庫状況 あり

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商品詳細

geminiMM1DJミキサーです。数回程度しか使わなかったので出品します。付属品は、本体とアダプターのみです。箱はありません。動作確認済み、即購入okです。緩衝材を使って発送させていただきます。後ろのクッションが一つ取れていますが、動作に問題はないです。種類···DJミキサー
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