gemini DJミキサー MM1

geminiMM1DJミキサーです。数回程度しか使わなかったので出品します。付属品は、本体とアダプターのみです。箱はありません。動作確認済み、即購入okです。緩衝材を使って発送させていただきます。後ろのクッションが一つ取れていますが、動作に問題はないです。種類···DJミキサー



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