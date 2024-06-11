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幸せを呼ぶ青い鳥　オオルリ　木彫りの野鳥　野鳥彫刻
商品番号 P76846505665
商品名

幸せを呼ぶ青い鳥　オオルリ　木彫りの野鳥　野鳥彫刻
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 6,355 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大幅に値下げしました。幸せの青い鳥　　　　　「オオルリ」実寸大の野鳥を木から彫り出して作成した一品物です、同じ物は作れません。サイズは全長約16㎝、幅5㎝、高さ6㎝です。木はジェルトン材です。目はガラスアイです。絵の具はアクリルですが水濡れ厳禁です。足は針金で台に差し込みます。輸送中の破損防止のため、鳥は台から取り外し発送しますので、到着後に足の針金を台に差し込んで下さい。即購入歓迎です。　　#野鳥彫刻#バードカービング#木彫りの野鳥　#美術品#オブジェ素材...木彫
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