ディズニー ツイステッドワンダーランド Q posket petit 8種セット ...

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商品詳細
ディズニーツイステッドワンダーランドQposketpetitvol.2ディア・クロウリーvol.3レオナ・キングスカラーvol.4アズール・アーシェングロットvol.5デイヴィス・クルーウェルvol.6ヴィル・シェーンハイトvol.7イデア・シュラウド、オルト・シュラウドvol.9シルバーのセット、新品・内袋未開封です。飾るつもりで外箱から出し、結局そのままケースで保管していました。おまけで画像9枚目のvol.4フロイド・リーチをお付けします。こちらは飾っていたため新品ではありませんが、目立った傷や汚れはございません。水濡れ防止、プチプチで包んで、ゆうパケットプラス専用箱でお送りします。値下げ・バラ売り不可、ご購入はコメントなし、即購入で構いません。【〜様専用】は受け付けできませんので、ご了承の程お願いいたします。ツイステサバナクローオクタヴィネルポムフィオーレイグニハイドディアソムニア
http://narcologia.ru/goods/Addict357318.html
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