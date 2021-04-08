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ディズニー ツイステッドワンダーランド Q posket petit 8種セット
商品番号 U72562335000
商品名

ディズニー ツイステッドワンダーランド Q posket petit 8種セット
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 1,904 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディズニーツイステッドワンダーランドQposketpetitvol.2ディア・クロウリーvol.3レオナ・キングスカラーvol.4アズール・アーシェングロットvol.5デイヴィス・クルーウェルvol.6ヴィル・シェーンハイトvol.7イデア・シュラウド、オルト・シュラウドvol.9シルバーのセット、新品・内袋未開封です。飾るつもりで外箱から出し、結局そのままケースで保管していました。おまけで画像9枚目のvol.4フロイド・リーチをお付けします。こちらは飾っていたため新品ではありませんが、目立った傷や汚れはございません。水濡れ防止、プチプチで包んで、ゆうパケットプラス専用箱でお送りします。値下げ・バラ売り不可、ご購入はコメントなし、即購入で構いません。【〜様専用】は受け付けできませんので、ご了承の程お願いいたします。ツイステサバナクローオクタヴィネルポムフィオーレイグニハイドディアソムニア
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