JO1『EQUINOX』ラッキードローイベントトレカ コンプリートセット⭕️即購入・ラッキードローイベントトレカ（ラキドロ）11人全員 コンプリート（バラ売りは別途出品しております）です。ランダム商品のため1度開封して確認している物です。几帳面な方はご遠慮ください。透明スリーブに入れて発送します。（硬化ケース＋150円）JO13RDALBUM『EQUINOX』CD初回盤豆原一成 川尻蓮 河西拓実 大平祥生 白岩瑠姫鶴房汐恩 佐藤景瑚 木全翔也 河野純喜金城碧海 與那城奨



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