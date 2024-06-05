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- No.10 掛け軸 猛虎 元勝先生
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商品詳細
❇︎祖父のコレクションの掛け軸です。私は興味がなく、祖父ももういないため詳しい情報はわかりませんm(__)m写真のみの判断となります。コメントいただければわかる範囲ですが対応させていただきます^-^ サイズ 184×53.5☆専用の箱と木箱があります(・̑◡・̑)中身はとても綺麗でしたが、素人判断です。ご理解ご了承いただけ方よろしくお願いしますm(__)m形式···掛け軸・掛軸主題···動物
http://narcologia.ru/goods/insignificant48982.html
http://narcologia.ru/goods/capitation281308.html
http://narcologia.ru/goods/ordering84479.html
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