長場雄　ブラッキー　nagaba プロモ

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数ある中からご覧いただきありがとうございます！【商品】・長場雄コラボ ブラッキー プロモ【状態】・素人目ではございますが、カケ等も無く綺麗なものかと思います。トラブル防止の為、プレイ用カードでお願いいたします。【注意⚠️】・カードの状態については写真を観て納得していただいた方のみのご購入をお願い致します。・すり替え防止のため、いかなる場合も返品、キャンセル等不可ですので、ご理解の上ご購入お願いいたします。※ご不明点あれば写真追加致します。【梱包、発送】梱包は折れ対策、水濡れ防止厳重に致します。発送はお支払い完了後、迅速に発送致します。