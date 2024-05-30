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- 58 EXO セフン EiyXiOn ラゲッジタグ トレカ
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商品詳細
EXOEiyXiOnマニララゲッジタグトレカセフンお値下げ不可海外製品ですので、神経質な方の購入はご遠慮ください。硬質ケースに入れて厚紙で折れ防止補強のうえ、ビニール袋に入れて発送いたします。即購入可能（コメント不要）※ご質問等がない場合はそのまま購入ください。質問のコメントいただいていた場合でも、先に購入手続きをいただいた方とお取引を進めさせていただきます。らくらくメルカリ便またはゆうゆうメルカリ便で発送予定です。4日前
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