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仏像 木彫り 一刀彫り 骨董 アンティーク 細密彫り 観音菩薩像
商品番号 I99306948748
商品名

仏像 木彫り 一刀彫り 骨董 アンティーク 細密彫り 観音菩薩像
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

しっかりと目の詰まった木材（おそらく柘植）に超絶技巧の仏師が彫った一刀彫りの観音菩薩像です。見ての通りの良顔です。サイズ縦38cm横11cm奥行8.5cm注意事項・台座部分に乾燥によって自然に出来た　にゅう（ひび）があります。　（画像7.8枚目）・堅い材で出来ているので、　経年により水分が抜けて　ヒビが入るのは、　普通の事となっております。名入れ等は無く、作者不明ですが、観ての通りの逸品です。#一刀彫り#仏像#木製#菩薩像#観音菩薩#骨董#アンティーク#開運#縁起物
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