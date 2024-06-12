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リザードン　UR
商品番号 F66783041021
商品名

リザードン　UR
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···リザードンUR開封後すぐに撮影後スリーブに入れておりますセンタリングも良く違和感はないと思います目立った小傷なし普通郵便の為、気泡緩衝材を纏ったのち段ボールで挟んで郵送します
http://narcologia.ru/goods/recuperation484621.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation706024.html
http://narcologia.ru/goods/conception885157.html
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