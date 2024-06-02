セルマーバリトンサックス用ラバーマウスピースs90 180

セルマーのバリトンサックス用ラバーマウスピースs90180の出品です。2年ほど使いました。中が削れないように大事に使っていました。セルマー純正マウスピースの跡が残っています。純正リガチャーもお付けします。送料無料です。



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