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セルマーバリトンサックス用ラバーマウスピースs90 180
商品番号 H94966457819
商品名

セルマーバリトンサックス用ラバーマウスピースs90 180
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セルマーのバリトンサックス用ラバーマウスピースs90180の出品です。2年ほど使いました。中が削れないように大事に使っていました。セルマー純正マウスピースの跡が残っています。純正リガチャーもお付けします。送料無料です。
http://narcologia.ru/goods/protein941034.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford314573.html
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