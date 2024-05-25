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- 【真作】山下関城/双鯉図/游鯉/遊鯉/横物/掛軸/名家伝来/U-713 J
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商品詳細
【真作】【参考】山下関城【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙、表装共に多少のシミあります。箱は太巻用の桐合せ箱で、芯棒はありません。桐合せ箱付軸丈縦140㎝×幅78㎝写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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