BE:FIRST トレカホルダー クリアファイル フォンタブ SHUNTO

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商品詳細
1stOneManTourmu-mo特典トレカホルダー＆トレカセットSHUNTOFILA購入特典ノベルティフォンタブ、クリアファイルトレカホルダー中身確認の為に開封したのみ。フォンタブは未開封。クリアファイルは額に入れて部屋に飾っていました。即購入可能⭕️ダンボール補強と防水をし発送します。
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