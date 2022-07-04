ポケカ 雪道ロストギラティナデッキ

ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)種類···ポケモンカード(ポケカ)1部傷があるカードがございますので全てプレイ用とお考え下さい。スリーブはポケセン限定の新品のものをつけて発送致しますのでそのまま使えます。値下げ不可



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