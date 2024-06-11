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吉田莉桜　サイン入りアクリル額装B3ポスター
商品番号 N96933994451
商品名

吉田莉桜　サイン入りアクリル額装B3ポスター
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 2,447 円
在庫状況 あり

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商品詳細

吉田莉桜　サイン入りアクリル額装ポスターです。今まで飾っておりましたので出した時以外さわっておりません。細かい傷等ある場合がありますのでご了承ください。何かありましたらコメントください。左上の消してる箇所はシリアルナンバー入りです。サイズ：ポスター/B3、フレーム/約W370×H520mmダンボールにいれて発送いたします。
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