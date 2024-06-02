Gibson USA Les Paul Jr 2009年製

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商品詳細
ギブソンusaのレスポールジュニアです。改造点多々あります。ボディリフィニッシュボディ、金属パーツエイジング加工テイルピース変更(Gibsonフライングv2015年製)ボリュームトーンノブ ノーブランド品に変更ペグをゴトー製ロックペグに変更ロッドカバーはありません。元々のストラップピンが緩くなってしまったので追加で開けてます(ストラップで元穴は隠れます)トラスロッド余裕ありフレット残り約6~7割音出し確認済み変更点以外のパーツは純正です。リフ\u0026エイジドは工房で頼みました。かなり貫禄もあって大切に使用してきましたが引越しを機に機材整理のため出品です。非純正ソフトケースにダンボールで送ります。新品ではございませんので神経質な方、完璧な状態をお求めの方は購入をお控えください。商品の状態は見落とし等ある場合がありますが、画像をよくご確認のうえご購入下さい。ノークレーム、ノーリターンでお願いします。#レスポールjr#レスポール#ポールレスタイプ···レスポールタイプシリーズ···LesPaulボディタイプ···ソリッド
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http://narcologia.ru/goods/freshman608356.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador564506.html
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