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商品詳細
韓国の歌手でラッパーのパクジェボムが立ち上げたオリジナルブランドのローンチパーティー参加者へのみ配布されたオリジナルのスカーフです。新品未開封となっています。ショッパーもお付けします^_^#パクジェボム#박재범#BLAZED
http://narcologia.ru/goods/contemplate775877.html
http://narcologia.ru/goods/septet667219.html
http://narcologia.ru/goods/recycling664214.html
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パクジェボム BLAZED スカーフ-
パクジェボム BLAZED スカーフ - ミュージシャン
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