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- 1026❣️BAM テナーサックスケース ソフトパック・ステージ
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商品詳細
BAMテナーサックスケース ソフトパック・ステージBAMテナーサックスケースハンドルでの持ち手、ショルダー2wayタイプ商品状態キズ汚れ傷みなどありますがまだまだご活躍頂けます。コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールのご確認を宜しくお願い致します。
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