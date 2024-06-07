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1026❣️BAM テナーサックスケース　ソフトパック・ステージ
商品番号 R10580663335
商品名

1026❣️BAM テナーサックスケース　ソフトパック・ステージ
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 10,442 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BAMテナーサックスケース　ソフトパック・ステージBAMテナーサックスケースハンドルでの持ち手、ショルダー2wayタイプ商品状態キズ汚れ傷みなどありますがまだまだご活躍頂けます。コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールのご確認を宜しくお願い致します。
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