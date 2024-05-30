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藤田嗣治　猫の絵皿　大皿　『猫と牛』
商品番号 W50239274921
商品名

藤田嗣治　猫の絵皿　大皿　『猫と牛』
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 7,525 円
在庫状況 あり

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商品詳細

藤田嗣治の飾絵皿　『猫と牛』・箱付き・未使用・美品・送料込み2008年に東京、上野の森美術館で開催していた「レオナール・フジタ展で購入いたしました。会場でのみ限定販売されていました。原作は版画作品のレオナール・フジタの猫の親子が描かれた飾絵皿です。当時の図録にも2018年の図録にも原作が収録されています。画像⑤⑥このお皿は藤田嗣治さんが描いたものを忠実に転写したとの事です。会場で購入し宅急便で送っていただき箱のまま大事に仕舞い込んでいました。画像の図録はその時に同時購入したもので図録は売り切れになりました。皿のサイズ　直径25.8cm高さ3cmお皿の裏に「KimiyoFoujita\u0026SPDATokyo2008」と記してあります。画像⑦⑧藤田君代(KimiyoFoujita)さんは藤田嗣治の妻です。この展覧会の翌年2009年にお亡くなりになりました。 普通のお皿として使う事もできるそうです。勿論飾っても楽しめます。飾るのはお皿立てや厚みスペースのあるボックスタイプの額に入れてなど。出品は少し迷っているので取り消しするかもしれません。自宅保管品です。他に色々販売していますので良かったらご覧下さい。#ムジカ_ホーム#アート　#絵皿　#エコール・ド・パリ　#フランス　#パリ　#絵画　#画集　#美術　#美術館　#食器　#器　#猫#藤田嗣治#レオナール・フジタ#ネコ#2008年藤田嗣治展#2008年レオナール・フジタ展
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