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- ブルーロック サンリオ ちびぐるみ 【蜂楽廻\u0026千切豹馬\u0026御影玲王】
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商品詳細
《安心の匿名配送・送料無料》◆商品説明TVアニメ『ブルーロック』×サンリオキャラクターズちびぐるみサイズ：約11cm●蜂楽廻×ポムポムプリン●千切豹馬×マイメロディ●御影玲王×クロミ3点セットですnamcoにて獲得した最新プライズです他にもブルーロック出品中!!【セット割】2個：200円引き3個：400円引き#ちみーとみにー_ぬいぐるみ・マスコットの出品一覧◆安心の匿名配送「ゆうゆうメルカリ便（日本郵便）」 コンビニ・ATM払い◎ コンビニ受け取り◎◆即購入OK特に質問等が無ければ、どなたでも即購入◎ご購入前後のコメントは特に必要ありません◆同時購入歓迎フィギュアやキャラクターグッズなどを出品中！同時購入・複数購入お値引OK◎#ちみーとみにー_ぬいぐるみ・マスコットの出品一覧#ちみーとみにーの出品一覧◆その他・発送前に検品をしておりますが、万が一不具合が見つかった場合、受け取り評価前にお知らせください
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