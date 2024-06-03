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★Grateful Dead★ヴィンテージポスター【未使用】【希少】③
商品番号 D96752525043
商品名

★Grateful Dead★ヴィンテージポスター【未使用】【希少】③
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 5,456 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。ブラックライトにも反応して光るブラックライトポスターです。流通の少ないヴィンテージ品です。立体感のある凸凹プリントで蛍光色で染められています。お部屋やお店のインテリアにいかがですか？【サイズ】89cm×59cm飾らずに暗所に保管してましたので美品です。ヴィンテージ品に興味ご理解ある方のみのご購入をよろしくお願い致します。丸めて簡易包装となります。
http://narcologia.ru/goods/procurement384633.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual531946.html
http://narcologia.ru/goods/seamless409429.html
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