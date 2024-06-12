まほやく ネロ まとめ売り(アクリル類.紙類.缶バッジ類)

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ご覧頂きありがとうございます︎✿魔法使いの約束まほやくネロ・アクスタ(MD.まほパ)・サマコレうちわ・ポスカ(特典×2.B's-LOG.スイパラ.MD)・ダイヤ型カード・マジックカード・ホロブロマイド(コンラプ.まほパ)×4・カレンダー2023×2(切断済み×1)・コースター(アニカフェ.セリア×2)・ブックマーク・3.5周年特典×2・ステッカー・デコステ.サマコレステッカー・ウエハース×13・缶バッジ(2周年)×2・アクキー・ラバスト・はむはむクリップ꒰梱包方法꒱アクリル.缶バッジ類/プチプチ二重巻き→水濡れ防止opp紙類/ダンボールシートで両面補強➝水濡れ防止oppトレーディング商品のため1度開封しましたがすぐにoppに入れ保管しておりました。※バラ売り可能です◎ご希望のお品物をコメントにてお伝えくださいませ目立つようなキズ.汚れはございません。他の商品と纏めてご購入希望の方はコメントにてお伝えくださいませ。即購入可能◎ご質問等はコメントまで