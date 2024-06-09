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美品 ROLAND キーボード GO:PIANO GO-61P ローランド
商品番号 M69122086183
商品名

美品 ROLAND キーボード GO:PIANO GO-61P ローランド
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 14,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます＾＾【商品名】ROLANDキーボードGO:PIANOGO-61Pローランド【商品説明】ローランドのBluetooth機能付きデジタルピアノ「GO-61P」になります。【商品状態、付属品】動作良好です。使用感少なく比較的綺麗な状態です。付属品は本体のみとなります。【発送について】送料無料です。プチプチ、段ボールを利用して佐川急便を利用して発送致します。種類...電子ピアノKORGコルグRolandローランドヤマハYAMAHA
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