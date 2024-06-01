- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- エレキギター
- >
- Ibanez UP70P 7弦 STEVE VAIモデル
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
IbanezUP70Pです。定価253000円ネックは09-54のゲージで若干の順反りでセッティングされてます。いわゆる1Fと22Fを押さえて12F辺りが若干隙間がある基本的なセッティングです。弦高は12Fで1弦1.2mm7弦1.8mmで音が詰まる箇所はありません。生音では多少のビビりのあるフレットはありますが、アンプで鳴らせば気にならない程度です。金属パーツにメッキ浮きが若干あります。画像では外してますが、バックパネル付属します。状態は画像で確認お願いします。音が出ない、説明と違う以外はノークレームノーリターンです。以前購入後に難癖を付けて値引きを要求する人がいましたので、不明な点は質問頂ければお答えします。ハードケースは撮影用で、ソフトケースが付属します。大阪から着払いにて発送になります。基本土日祝の発送になります。スペックはIBANEZのhpで確認してください。https://www.ibanez.com/jp/products/detail/uv70p_1p_05.html
http://narcologia.ru/goods/composite797254.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi397447.html
http://narcologia.ru/goods/marshal675080.html
Ibanez UV70P S/N：I230208653 【7弦】STEVE VAI シグネチャーモデル ...
Ibanez UV70P S/N：I230208653 【7弦】STEVE VAI シグネチャーモデル ...
Ibanez UV70P S/N：I230208653 【7弦】STEVE VAI シグネチャーモデル ...
IBANEZ PREMIUM UV70P BK Steve Vai Signature Model 7弦エレキギター
Ibanez アイバニーズ UV70P Steve Vai signature model UV70P 7弦 ...
Ibanez UV70P S/N：I230208653 【7弦】STEVE VAI シグネチャーモデル ...
Ibanez UV70P S/N：I230208653 【7弦】STEVE VAI シグネチャーモデル ...
Ibanez アイバニーズ UV70P Steve Vai signature model UV70P 7弦 ...
2023年最新】ibanez steve vaiの人気アイテム - メルカリ
スティーヴ・ヴァイモデルの７弦！！早い者勝ち！？ | イシバシ楽器 ...
Ibanez ( アイバニーズ ) UV70P BK スティーヴ・ヴァイ ...
IBANEZ PREMIUM UV70P BK Steve Vai Signature Model 7弦エレキギター
Ibanez UV70P S/N：I230208653 【7弦】STEVE VAI シグネチャーモデル ...
http://narcologia.ru/goods/composite797254.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi397447.html
http://narcologia.ru/goods/marshal675080.html
Ibanez UV70P S/N：I230208653 【7弦】STEVE VAI シグネチャーモデル ...
Ibanez UV70P S/N：I230208653 【7弦】STEVE VAI シグネチャーモデル ...
Ibanez UV70P S/N：I230208653 【7弦】STEVE VAI シグネチャーモデル ...
IBANEZ PREMIUM UV70P BK Steve Vai Signature Model 7弦エレキギター
Ibanez アイバニーズ UV70P Steve Vai signature model UV70P 7弦 ...
Ibanez UV70P S/N：I230208653 【7弦】STEVE VAI シグネチャーモデル ...
Ibanez UV70P S/N：I230208653 【7弦】STEVE VAI シグネチャーモデル ...
Ibanez アイバニーズ UV70P Steve Vai signature model UV70P 7弦 ...
2023年最新】ibanez steve vaiの人気アイテム - メルカリ
スティーヴ・ヴァイモデルの７弦！！早い者勝ち！？ | イシバシ楽器 ...
Ibanez ( アイバニーズ ) UV70P BK スティーヴ・ヴァイ ...
IBANEZ PREMIUM UV70P BK Steve Vai Signature Model 7弦エレキギター
Ibanez UV70P S/N：I230208653 【7弦】STEVE VAI シグネチャーモデル ...