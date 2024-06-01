Ibanez UP70P 7弦 STEVE VAIモデル

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IbanezUP70Pです。定価253000円ネックは09-54のゲージで若干の順反りでセッティングされてます。いわゆる1Fと22Fを押さえて12F辺りが若干隙間がある基本的なセッティングです。弦高は12Fで1弦1.2mm7弦1.8mmで音が詰まる箇所はありません。生音では多少のビビりのあるフレットはありますが、アンプで鳴らせば気にならない程度です。金属パーツにメッキ浮きが若干あります。画像では外してますが、バックパネル付属します。状態は画像で確認お願いします。音が出ない、説明と違う以外はノークレームノーリターンです。以前購入後に難癖を付けて値引きを要求する人がいましたので、不明な点は質問頂ければお答えします。ハードケースは撮影用で、ソフトケースが付属します。大阪から着払いにて発送になります。基本土日祝の発送になります。スペックはIBANEZのhpで確認してください。https://www.ibanez.com/jp/products/detail/uv70p_1p_05.html