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カプコンフィギュアビルダー　モンスターハンター　7種セット
商品番号 H21941127508
商品名

カプコンフィギュアビルダー　モンスターハンター　7種セット
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OK、早い者勝ちです。カプコンフィギュアビルダー　モンスターハンター　スタンダードモデルフィギュア、バンダイ狩人装備ギザミSヘルムの7種セット、開封品です。(箱なし)カプコンフィギュアビルダーモンスターハンタースタンダードモデルフィギュア・vol.3イビルジョー・vol.3ロアルドロス・vol.3ロアルドロス亜種・vol.2ディアブロス・vol.1シェンガオレン・vol.1アオアシラ狩人装備KABUTOバンダイ・ギザミSヘルム開封品、アミューズメント景品であることにご理解頂ける方のみご購入願います。こちらはセット売りのみとなります。破損防止のため個々の商品をプチプチで包み、ダンボールに入れて発送致します。CAPCOMFIGUREBUILDERMONSTERHUNTERSTATUEMODELMONSTERSコレクタブルDXF
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