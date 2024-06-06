カプコンフィギュアビルダー　モンスターハンター　7種セット

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即購入OK、早い者勝ちです。カプコンフィギュアビルダー モンスターハンター スタンダードモデルフィギュア、バンダイ狩人装備ギザミSヘルムの7種セット、開封品です。(箱なし)カプコンフィギュアビルダーモンスターハンタースタンダードモデルフィギュア・vol.3イビルジョー・vol.3ロアルドロス・vol.3ロアルドロス亜種・vol.2ディアブロス・vol.1シェンガオレン・vol.1アオアシラ狩人装備KABUTOバンダイ・ギザミSヘルム開封品、アミューズメント景品であることにご理解頂ける方のみご購入願います。こちらはセット売りのみとなります。破損防止のため個々の商品をプチプチで包み、ダンボールに入れて発送致します。CAPCOMFIGUREBUILDERMONSTERHUNTERSTATUEMODELMONSTERSコレクタブルDXF