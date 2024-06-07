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PSA鑑定済　おじょうさま　ロストアビス　ポケモンカード
商品番号 C58930925282
商品名

PSA鑑定済　おじょうさま　ロストアビス　ポケモンカード
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 3,306 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。即購入OK。早い者勝ちでお願いします。鑑定後、本体に傷が付かないよう、即透明袋に入れて、大切に保管しております。商品の雨濡れ、折れ対策をして発送します。グレードは10段階中グレードの9です。非常に綺麗な状態といえます。★PSAとは米国にて第三者によるトレーディングカードの真贋鑑定とグレーディングを行うサービスです。販売者の主観による状態評価に頼る必要がなくなります。★証明番号について「psa証明番号」と検索して出てきたページから鑑定ラベル右下の番号を入力していただくか、裏面のQRコードを読み込みしてもらうことで、そのカード1枚の個別の鑑定情報が確認できます。★注意/発送について・即購入OKです。　早いもの勝ちでお願いします。・防水の袋に入れて濡れ折れの対策をした上で追跡・保証付きで発送致します。
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