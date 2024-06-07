掛け軸 塘柊風 秋草画賛 俳画 紙本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。

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掛け軸塘柊風秋草画賛俳画紙本希少軸装茶道具掛軸美品です。塘柊風（1908年生まれ）：岡山県出身。柊美会主宰、現代俳画協会副会長。サイズ（本紙）425×628ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 塘柊風 柊風 柊美会 俳画 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け 値下げ#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#塘柊風#塘_柊風#柊風#柊美会#俳画#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...静物