TRICKFISH TF110 ベースアンプ用キャビネット

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TRICKFISH製の、コンパクトなキャビネットです。室内でのみ使用していたため、キズや汚れも見られず、キレイな状態です。10インチの小サイズながら、パワーのあるベースサウンドを作ることができます。以下、通販サイトからの引用です。頑強な15ミリバーチ材のキャビネットにエミネンス製10インチネオジウムスピーカーとツィーターをコンパイルした小型スピーカーBox。エレキベースはもちろん、アコースティックベースやギターでの演奏もパーフェクトなパフォーマンスをフィードバックします。また、45度の角度で上向きに設置できる”キックスタンド”により、アコースティックベースなどのハウリングに対して軽減作用が期待でき、ピットオーケストラなどのクローズな状況のなかでも効率的にサウンドをモニターすることができます。150w(300wPeak)/8ohms,10\"NeodymiumSpeakerx133Hx39Wx31.35Dcm,約9,79kg#ベース#アンプ#ベースアンプ#キャビネット