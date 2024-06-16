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TRICKFISH TF110 ベースアンプ用キャビネット
商品番号 J70355078047
商品名

TRICKFISH TF110 ベースアンプ用キャビネット
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 34,242 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TRICKFISH製の、コンパクトなキャビネットです。室内でのみ使用していたため、キズや汚れも見られず、キレイな状態です。10インチの小サイズながら、パワーのあるベースサウンドを作ることができます。以下、通販サイトからの引用です。頑強な15ミリバーチ材のキャビネットにエミネンス製10インチネオジウムスピーカーとツィーターをコンパイルした小型スピーカーBox。エレキベースはもちろん、アコースティックベースやギターでの演奏もパーフェクトなパフォーマンスをフィードバックします。また、45度の角度で上向きに設置できる”キックスタンド”により、アコースティックベースなどのハウリングに対して軽減作用が期待でき、ピットオーケストラなどのクローズな状況のなかでも効率的にサウンドをモニターすることができます。150w(300wPeak)/8ohms,10\"NeodymiumSpeakerx133Hx39Wx31.35Dcm,約9,79kg#ベース#アンプ#ベースアンプ#キャビネット
http://narcologia.ru/goods/freshman481756.html
http://narcologia.ru/goods/freezer655198.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant667782.html
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