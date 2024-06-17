Roland 電子パーカッション handsonic HPD-15

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Rolandの電子パーカッションhandsonic「HPD-15」になります。【状態】動作良好です。各パッドの音出し確認致しました。ディスプレイ表示も問題御座いません。スレなど使用感ありますが簡易的にアルコール洗浄致しました。【セット内容】本体、電源ケーブル【製品情報】最大同時発音数64音音色数パッド・インスト：600音色バッキング・インスト：54音ユーザー・パッチ80プリセット・パッチ160 パッチ・チェーン10チェーン（32ステップ/1チェーン）エフェクト・タイプリバーブ、マルチ・エフェクト シーケンサーユーザー・パターン：99（最大）、プリセット・パターン:99、トラック数:4、再生機能：ワンショット、ループ、タップ、分解能：96クロック／4分音符、レコーディング方式：リアルタイム テンポ20～240 ディスプレイ16桁2行（バック照明付LCD）コントロールボリュームつまみ、リアルタイム・モディファイつまみ１／２／３、リボンＬ／Ｒ、Ｄビーム パッド10インチ、15分割、プレッシャー・センス付きパッド接続端子アウトプット・ジャック（Ｌ（ＭＯＮＯ）、Ｒ）、ヘッドホン・ジャック（ステレオ）、ミックス・イン・ジャック、エクスプレッション・ペダル／ハイハット・コントロール・ジャック、トリガー・インプット・ジャック（デュアル）、フット・スイッチ・ジャック（デュアル）、MIDIコネクター（イン、アウト／スルー）種類···その他