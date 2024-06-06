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【激レア】大谷翔平カードBBM 2016 日本ハムソーセージ (非売品)
商品番号 X70657593615
商品名

【激レア】大谷翔平カードBBM 2016 日本ハムソーセージ (非売品)
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 11,676 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大谷翔平　2016BBM日本ハムソーセージ非売品カードです。状態は良好と考えますが、細かなところ気にされる方は購入をお控え下さい。ノークレームノーリターンでお願い致します。即購入okです。尚、値段は流動的に変更させて頂きます。#トレーディングカード#大谷翔平#野球カード#翔平#toppsジャンル（スポーツ選手）···野球
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