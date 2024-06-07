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ALESIS SR-16
商品番号 S60456851128
商品名

ALESIS SR-16
ブランド名 アレシス
特別価格 税込 7,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ALESIS/SR16はリアル＆ナチュラル・サウンドを搭載したスタンダード・ドラムマシン。233種類にもおよぶ、リアルでナチュラルなサウンドを収録。しかも1つ1つのサウンドがドライ音だけでなくリバーブのかかったサウンドも用意されています。SR16は、演奏する強さに応じてドラム・サウンドが変化する、Alesis独自のダイナミック・アーティキュレーション機能を搭載しています。開封し2、3度電源を繋いだのみの完動品です。
http://narcologia.ru/goods/rebellion431778.html
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