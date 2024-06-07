ALESIS SR-16

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商品詳細
ALESIS/SR16はリアル＆ナチュラル・サウンドを搭載したスタンダード・ドラムマシン。233種類にもおよぶ、リアルでナチュラルなサウンドを収録。しかも1つ1つのサウンドがドライ音だけでなくリバーブのかかったサウンドも用意されています。SR16は、演奏する強さに応じてドラム・サウンドが変化する、Alesis独自のダイナミック・アーティキュレーション機能を搭載しています。開封し2、3度電源を繋いだのみの完動品です。
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http://narcologia.ru/goods/subtropical466101.html
http://narcologia.ru/goods/pompous53223.html
Alesis ドラムマシン 233音源内蔵 SR-16
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