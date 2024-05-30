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フウロ SR
商品番号 D85708695767
商品名

フウロ SR
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種別···シングルカードシリーズ···ソード\u0026シールドレアリティ···SR鑑定状況···未鑑定開封後即スリーブに入れています特に目立った傷などはないと思いますが、あくまで素人による判断なので購入後の返品等は受付ません。ご了承ください。
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