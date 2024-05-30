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商品詳細
種別···シングルカードシリーズ···ソード\u0026シールドレアリティ···SR鑑定状況···未鑑定開封後即スリーブに入れています特に目立った傷などはないと思いますが、あくまで素人による判断なので購入後の返品等は受付ません。ご了承ください。
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