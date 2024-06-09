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ロボット　プログラミングセット
商品番号 P89954867008
商品名

ロボット　プログラミングセット
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらで購入させて頂きましたが、使用しなくなりましたので出品します。使用回数は2回ほど。そのまま、保管していました。良かったら。↓●状態：2014年から1年弱通いましたが以降は未使用です。動作確認と検品済みですが中古品ということをご理解ください。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/manufacture254141.html
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