岡本太郎 アートピース集 万有の相形たち　コンプリート　6個セット

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カプセルQ岡本太郎アートピース集万有の相形たちコンプリート全6種類を1セットにして販売します。ラインナップ（全6種類）顔の時計]原型/寺岡邦明こどもの樹（A）]原型/田熊勝夫こどもの樹（B）]原型/田熊勝夫若い太陽]原型/寺岡邦明あしあと（青）]原型/松本栄一郎あしあと（緑）]原型/松本栄一郎※製品には磁石が使用されています。取扱いにご注意ください。フィギュア部分サイズ：約38mm~55mm/土台約50mmモデル種類によりサイズが異なります。）フィギュア素材：ABS、PVC、金属板(鉄)、磁石希望なし即購入の場合、本体のみ希望があれば写真内のもの全て入れて発送します。カプセル、カプセル帯、ミニブック2枚カプセルは汚れがあるのもあります。帯の切れ目はキレイにあけて無いのでご了承ください。オマケ程度とお考えください海洋堂カプセルQミュージアム岡本太郎記念現代芸術振興財団公認カプセルフィギュア』です。顔は宇宙だ！顔は自であり、他であり、全体なのだ。そのど真ん中に眼がある。それは宇宙と一体の交流の穴。昭和を代表する芸術家「岡本太郎」の作品が海洋堂製のミニフィギュアになって登場。「顔」をモチーフとした岡本太郎の芸術作品をてのひらサイズで楽しめる。■ラインナップのすべてにスタンドが付属！フィギュア部分はマグネットで貼りつく！スタンド部分から外して壁などに張り付けることが可能。タローTaro太陽の塔芸術コンプ6個セットアート全種全種類カプセルトイガチャガチャガチャポン