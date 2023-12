激レア】BRAHMAN x 7STARS DESIGN コーチジャケット 福袋 www ... 激レア】BRAHMAN x 7STARS DESIGN コーチジャケット 福袋 www ...



90年代初頭、音楽やファッション、スケート、モーターサイクルといった多様なカルチャーが生まれた原宿。その中枢を担うべく、数々のストリートブランドやバンドのジャケットのデザイン制作を手掛けてきた偉大なデザインオフィス『7STARSDESIGN』裏原宿カルチャーの起源とも言える「NOWHERE」のショップディレクションにはじまり、「WARPMAGAZINE」創刊ディレクションや、「AIRJAM2000」、「PIZZAOFDEATHRECORD」のクリエーティブディレクション、「X-GAME」のディレクション、「REDBULL」のプロダクトデザインなど、一時代のカルチャーを築き上げてきました。結成20周年を迎えたBRAHMANの、『AMANOFTHEWORLD』から『尽未来際』に至るすべてのアルバムジャケットをデザインしてきたのも7STARSDESIGNです。今回出品させて頂くのは、そんな7STARSDESIGNとBRAHMANによるBRAHMAN史上でも、まさかのSUPERSTUPIDの出演もあり伝説となったイベント尽未来際のLIVE会場限定Wネームコラボコーチジャケットです!!自身は物販最前列に位置して居た為、運良く買えましたが、球数も少ない限定商品だった為、即完売した人気商品で、以後LIVE会場は勿論、フリマサイトやオークションでも、同商品を持ってる人が少ない為か同じ物を滅多に見掛けない商品となります。クローゼットで、とても大切にコレクションして居ましたので、状態は良好です!当日買い逃され方、会場に行けなくて探されて居た方、BRAHMANの大ファンの方にお譲り出来ればと思います。サイズ:Lサイズ肩幅:50cm身幅:58cm着丈:73cm色:黒ブラフマン OAUHI-STANDARDハイスタンダードハイスタ KENYOKOYAMAKENBANDNAMBA69