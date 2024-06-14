ローランド　　エアロフォン　AE-10

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商品詳細
付属品・スタンド（未使用）・取扱説明書・エアロフォン ソング\u0026ガイドブック・ヘッドフォン（SDG-H5000未使用）・首掛けストラップ・ケースケースに入れて、プチプチに包み発送いたします。子供が試しただけで不向きと判断した為、片付けたままになっていました。動作は確認いたしました。新品ではございません。完璧を求める方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln103602.html
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