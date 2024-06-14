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ローランド　　エアロフォン　AE-10
商品番号 G38205890657
商品名

ローランド　　エアロフォン　AE-10
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 17,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

付属品・スタンド（未使用）・取扱説明書・エアロフォン　ソング\u0026ガイドブック・ヘッドフォン（SDG-H5000未使用）・首掛けストラップ・ケースケースに入れて、プチプチに包み発送いたします。子供が試しただけで不向きと判断した為、片付けたままになっていました。動作は確認いたしました。新品ではございません。完璧を求める方はご遠慮ください。
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