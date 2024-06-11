BROPRO ソプラノサックス用ケース　P702T 円筒型

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BROPROP702T定価 30,800円ブロプロのソプラノサックスケースです。珍しい円筒型で持ち運びやすいケースになっています。あまり使われる事なく保管されていました。プチプチと巻きダンボールによる梱包での発送となります。写真にて内容ご確認ご判断お願い致します。■商品説明■スタイリッシュな円筒形のソプラノサックスケース！ストレート、デタッチャブルどちらのネックにも対応。デタッチャブルの場合、外したネックは付属のポーチに収納可能。取り外し可能な楽譜バッグも付いており、ソプラノサックスをスタイリッシュに運べます。約2.4kg15cm(円柱部直径)×70cm(高さ)♦︎♦︎♦︎注意事項♦︎♦︎♦︎まずはプロフ一読お願い致します。♦︎東京都より発送致します。♦︎梱包はこちらの指定方法になります。♦︎写真にある物で全てとなります。♦︎中古品特性よくご理解の上ご購入下さい。神経質な方は購入をお控え下さい。♦︎ご購入後のキャンセルはお控え下さい