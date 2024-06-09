1992年9月19日に地元のCDショップが企画したイベントで頂きました。同月23日に発売された「蛍」の先行（あるいは予約だけだったかもしれません）販売会で、同時に配布されたファン向け情報紙「コンクリート・リバー」も併せて出品します。レコード会社が用意した厚みのない色紙で、少しよれています。(2枚目の画像をご参照ください)。色紙、情報紙とも経年による黄変や紙の劣化はあるかもしれませんが、30年間黒い袋に入れて暗所に保管していましたので、最低限のダメージにとどまっているのではないかと思います。



SION シオン 直筆サイン色紙 ＋ ファン向け情報紙-



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