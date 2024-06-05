ポケモンカード　box 空箱　まとめ売り

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商品詳細
全て折りたたみ発送します。空箱に傷等あります。ご了承の上購入お願いします。内訳スターバース30VMAXクライマックス30VSTARユニバース27シャイニースターV15フュージョンアーツ10白熱のアルカナ6ポケモンGO5バトルリージョン5イーブイヒーローズ5スペースジャグラー5パラダイムトリガー7蒼空ストリーム1ロストアビス2タイムゲイザー3摩天パーフェクト1漆黒のガイスト1２５周年アニバーサリー2ダークファンタザマ2スタートデッキ10020これより気持ち多く入ってます。すり替え防止の為返品交換は致しかねますのでご了承ください。また郵送中の事故は責任を負いかねますのでご了承下さい。
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