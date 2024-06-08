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- 棚橋弘至 ソフビフィギュア HAO COLLECTION 新日本プロレスリングス
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商品詳細
棚橋弘至選手のソフビフィギュアです。フィギュアの全長約7cmです。新品未開封ですが、ブリスターの上部だけ少し濁った感じでです。他は特にダメージはございません。ご購入の際は写真でご判断ください。また気になる点などございましたら、お気軽にコメントお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/symmetric981145.html
http://narcologia.ru/goods/injure389567.html
http://narcologia.ru/goods/conception862057.html
棚橋弘至 ソフビフィギュア HAO COLLECTION 新日本プロレスリングス
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