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棚橋弘至 ソフビフィギュア HAO COLLECTION 新日本プロレスリングス
商品番号 G99863276834
商品名

棚橋弘至 ソフビフィギュア HAO COLLECTION 新日本プロレスリングス
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

棚橋弘至選手のソフビフィギュアです。フィギュアの全長約7cmです。新品未開封ですが、ブリスターの上部だけ少し濁った感じでです。他は特にダメージはございません。ご購入の際は写真でご判断ください。また気になる点などございましたら、お気軽にコメントお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
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