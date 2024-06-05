美品 茶道具 村田宗覚作 木製黒真塗 高太寺蒔絵 炉縁 共箱

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茶道具村田宗覚作木製黒真塗高太寺蒔絵炉縁でございます。眞塗の艶が美しいお品物です。漆器なので微細なスレ有ります。品物全体綺麗な状態です。サイズ:高さ約:6.8cm横縦約:42.5cm✖️42.5cm管理番号:B-522★不明な点は、購入前に質問してくださいませ。★あくまで中古品なので、新品同様にお考えの方は購入をお控えくださいませ。★発送後のキャンセルは承っておりません。★神経質な方のご入札はご遠慮下さい！慎重にお考えして頂いてから購入宜しくお願い致します。