ポケモンカード　box

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商品詳細
ポケモンカード 黒煙の支配者1BOXシュリンクなし店舗にて当たり購入しました。シュリンクは店員に剥がされてます。ぺりぺりあり、箱は未開封です。状態は画像で確認してください。未開封のため、初期傷等は未確認です。中身での評価はご遠慮ください。すり替え防止のため、返品、交換は受け付けておりませんので、よろしくお願い致します。
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