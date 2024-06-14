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ポケモンカード　box
商品番号 D97795240224
商品名

ポケモンカード　box
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 3,079 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　黒煙の支配者1BOXシュリンクなし店舗にて当たり購入しました。シュリンクは店員に剥がされてます。ぺりぺりあり、箱は未開封です。状態は画像で確認してください。未開封のため、初期傷等は未確認です。中身での評価はご遠慮ください。すり替え防止のため、返品、交換は受け付けておりませんので、よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/response800142.html
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